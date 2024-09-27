Марію Коваль підозрюють у розтраті понад 600 тис. грн з бюджету громади

В Оноківцях депутати висловили недовіру та припинили повноваження голови сільради Марії Коваль. Рішення прийняли на сесії 27 вересня.

Як повідомив ZAXID.NET секретар Оноківської сільради Євген Лейба, участь в сесії взяли 19 з 22 депутатів громади. 17 з них проголосували за недовіру Марії Коваль.

«На основі звернення депутатів сільради була оголошена недовіра та розглянуто припинення повноважень голови та звільнення її з посади. Рішення набуде чинності після підписання та оприлюднення на сайті громади у понеділок, 30 вересня», – заначив Євген Лейба, який після звільнення Марії Коваль виконуватиме обов’язки голови Оноківської сільради.

Нагадаємо, Марію Коваль підозрюють у зловживанні службовим становищем, що призвело до розтрати понад 600 тис. грн з бюджету громади. Під час розслідування справи Ужгородський міськрайонний суд відсторонив її від посади.

За розтрату чужого майна у великих розмірах та підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб екс-голові Оноківської сільради загрожує до 8 років ув’язнення.

Додамо, що 34-річний Євген Лейба, який очолюватиме Оноківську громаду після звільнення Марії Коваль, є уродженцем російського міста Томськ. Він кандидат юридичних наук і викладає в Ужгородському національному університеті. В Оноківську сільську раду балотувався від партії «Слуга народу».