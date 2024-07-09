Марію Коваль підозрюють у розтраті 600 тис. грн з бюджету Оноківської сільради

Голова Оноківської сільської ради Марія Коваль, яку суд відсторонив від посади під час розгляду справи про зловживання службовим становищем, що призвело до розтрати понад 600 тис. грн з бюджету громади, оприлюднила декларацію про доходи за 2023 рік. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК).

Марія Коваль задекларувала 813,4 тис. грн зарплати на посаді голови сільради у 2023 році, що становить близько 70 тис. грн. на місяць. Ще 6,7 тис. грн вона заробила, вчителюючи у громаді. У 2022 році на посаді голови сільради вона заробила 777,8 тис. грн та виплатила своєму чоловіку Михайлу Мазюті, який працював у відділі освіти Оноківської сільради 338,2 тис. грн.

На банківських рахунках у Марії Коваль 27,5 тис. грн, ще 5 тис. доларів вона тримає готівкою. У її власності 4 земельні ділянки в Оноківцях загальною площею понад 3,4 тис. м2. Голова Оноківської сільради проживає в будинку та їздить на Tesla свого родича Андрія Коваля.

Нагадаємо, Марію Коваль підозрюють у розтраті 600 тис. грн під час будівництва Центру безпеки громадян на території Оноківської сільради. 20 червня Ужгородський міськрайонний суд відсторонив її від посади голови сільради. За розтрату чужого майна у великих розмірах та підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб Марії Коваль загрожує до 8 років ув’язнення.