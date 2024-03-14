У центрі безпеки можуть розміщуватися декілька служб, які діють у громаді – рятувальники, медики, поліцейські

Закарпатська прокуратура повідомила про підозру голові сільської ради Ужгородського району. Посадовицю звинувачують у розтраті 680 тис. грн з бюджету громади під час будівництва центру безпеки. Жінці загрожує до 8 років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 14 березня, ремонт у приміщенні колишнього торгового комплексу з його реконструкцією у центр безпеки громадян проводили у 2020-2022 роках.

«Загальна вартість усіх цих робіт склала понад 7 млн грн. При цьому правоохоронці ініціювали ряд судових експертиз, які підтвердили наявність розбіжностей між запроектованими і фактично виконаними роботами. Також було встановлено, що в документації містилися фальсифіковані дані щодо вартості робіт і будівельних матеріалів. Неправомірні дії чиновниці завдали громаді збитки на майже 680 тис. грн», – інформують у прокуратурі.

За розтрату чужого майна у великих розмірах та підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб голові сільради загрожує до 8 років ув’язнення. Правоохоронці встановлюють інших причетних до злочину.