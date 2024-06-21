Марії Коваль загрожує до 8 років ув'язнення

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду відсторонив від посади голову Оноківської сільської ради Марію Коваль. Очільницю громади підозрюють у зловживанні службовим становищем, що призвело до розтрати понад 600 тис. грн з бюджету громади.

Як повідомили у прес-службі Ужгородського міськрайонного суду 20 червня, Марію Коваль відсторонили від посади після клопотання старшого слідчого Головного управління Нацполіції Закарпатської області.

«З матеріалів досудового слідства вбачається, що очільниця громади, будучи службовою особою, неодноразово протягом 2020-2022 років за попередньою змовою групи осіб, зловживала службовим становищем. Це призвело до розтрати грошових коштів Оноківської сільської ради на загальну суму понад 600 тисяч гривень», – інформують в суді.

Ймовірно, йдеться про розтрату коштів під час будівництва Центру безпеки громадян на території сільради. Правоохоронці виявили, що в документації містилися фальсифіковані дані щодо вартості робіт і будівельних матеріалів.

За розтрату чужого майна у великих розмірах та підроблення офіційних документів за попередньою змовою групою осіб голові Оноківської сільради загрожує до 8 років ув’язнення.