Правоохоронці вилучили понад 3 тонни бурштину на Житомирщині

Працівники Служби безпеки України вилучили у Житомирській області більше трьох тонн необробленого бурштину. Про це повідомляє прес-служба СБУ в середу, 21 березня.
Як розповіли у відомстві, під час низки обшуків в обласному центрі та в населених пунктах Олевського району правоохоронці виявили розфасований на фракції бурштин, «чорну бухгалтерію» ділків і засоби для незаконного скуповування та видобутку бурштину.
Фото СБУ
За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею про порушення встановлених правил охорони надр (ч. 4 ст. 240 КК України).
Відео СБУ
Нагадаємо, у 2017 році львівські митники 200 разів пропустили через кордон контрабанду бурштину.
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