Правоохоронці вилучили понад 3 тонни бурштину на Житомирщині

СуспільствоОлег Костюк, 21 березня11121

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Правоохоронці вилучили понад 3 тонни бурштину на Житомирщині
фото СБУ
Працівники СБУ вилучили понад 3 тонни необробленого каменю

Працівники Служби безпеки України вилучили у Житомирській області більше трьох тонн необробленого бурштину. Про це повідомляє прес-служба СБУ в середу, 21 березня.

Як розповіли у відомстві, під час низки обшуків в обласному центрі та в населених пунктах Олевського району правоохоронці виявили розфасований на фракції бурштин, «чорну бухгалтерію» ділків і засоби для незаконного скуповування та видобутку бурштину.

Фото СБУ

За цим фактом порушено кримінальну справу за статтею про порушення встановлених правил охорони надр (ч. 4 ст. 240 КК України).

Відео СБУ

Нагадаємо, у 2017 році львівські митники 200 разів пропустили через кордон контрабанду бурштину.

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