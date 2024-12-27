Терорист заховав вибуховий пристрій у пакет і дистанційно підірвав його під дверима ТЦК

Служба безпеки та Національна поліція затримали двох агентів РФ, які влаштували теракт у Бердичеві 24 грудня, підірвавши вибухівку біля будівлі місцевого ТЦК. 41-річному уродженцю Маріуполя та 23-річній мешканці Житомирщини загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

Як повідомили в СБУ 27 грудня, виконавця, який підірвав саморобний вибуховий пристрій у Бердичеві та ого спільницю, яка власноруч виготовила вибухівку за інструкцією від куратора з РФ, затримали через кілька годин після теракту.

«Виконавцем виявився 41-річний переселенець з Маріуполя, який раніше відбував покарання за розбій, крадіжки та наркозлочини. Вибуховий пристрій виготовила 23-річна наркозалежна із Бердичева, яка потрапила у поле зору окупантів, коли шукала у Теlegram-каналах гроші на дозу», – зазначили в Службі безпеки України.

Підозрювана замаскувала вибухівку в харчовий контейнер і начинила металевими кульками з підшипників для підсилення уражаючої дії. Її спільник заховав вибуховий пристрій у пакет і залишив під дверима ТЦК. Відійшовши на безпечну відстань, терорист дистанційно вчинив підрив за допомогою мобільного телефону та саморобного електродетонатора, що був закріплений на вибухівці.

Чоловік заздалегідь встановив мобільний телефон, захований у коробку навпроти будівлі ТЦК, який транслював підрив у режимі реального часу. Внаслідок події ніхто не постраждав.

Під час обшуків у підозрюваних вилучили мобільні телефони та сім-карти із доказами їхніх злочинів. За теракт, вчинений за попередньою змовою групою осіб, їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.