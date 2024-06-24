Затриманій загрожує до 5 років ув’язнення

Правоохоронці затримали мешканку Мукачева, яка за хабар допомогла жінці скласти практичний іспит та отримати посвідчення водія. Затриманій загрожує до 5 років ув’язнення.

Як повідомили в Закарпатській обласній прокуратурі 24 червня, жінка переконала знайомого, що його співмешканка не зможе успішно скласти практичний іспит без її допомоги. За 250 доларів підозрювана обіцяла вплинути на тих, від кого залежатиме одержання водійського посвідчення.

«Підозрювана провела інструктаж щодо подальших дій на іспиті та організувала для жінки пробне практичне водіння. За другою спробою остання таки склала іспит та одержала посвідчення водія категорії В», – розповіли правоохоронці.

Мукачівці обрали запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту. За одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, жінці загрожує від 34 до 93,5 тис. грн штрафу або позбавленням волі на строк від двох до п’яти років.