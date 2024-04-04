Допомогу у складанні практичного іспиту ужгородці оцінили у 300 доларів

Ужгородець разом з працівником міської автошколи налагодили складання практичного іспиту для отримання посвідчення водія за хабарі. Закарпатцям загрожує до двох років ув’язнення.

Як повідомили у Закарпатській обласній прокуратурі 4 квітня, допомогу у складанні практичного іспиту для майбутніх водіїв підозрювані оцінили у 300 доларів.

«У якості пособника ужгородець залучив знайомого – працівника однієї з міських автошкіл. Той, маючи зв’язки з посадовими особами ТСЦ МВС, мав забезпечити громадянину позитивний результат на іспиті. Протягом березня цього року було задокументовано отримання одним із фігурантів вказаної суми коштів. Після цього інший провів для кандидата у водії необхідний інструктаж та запевнив у подальшому успішному складанні іспиту з водіння», – інформують у прокуратурі.

Закарпатцям повідомили про підозру у зловживанні впливом. Санкція статті передбачає штраф від 1 до 4 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від 2 до 5 років, або позбавленням волі на строк до 2 років. Підозрюваним обирають запобіжні заходи.