Протягом чотирьох місяців 2022 року загальний рівень злочинності на Рівненщині знизився на третину. Фіксують зокрема значно менше і тяжких, і нетяжких злочинів. Натомість через війну зросла кількість особиво тяжких злочинів, оскільки правоохоронні органи розслідують злочини росіян проти українців.

Про це під час оперативної наради 18 травня заявив керівник прокуратури Рівненщини Андрій Рудницький. Згідно зі статистикою, протягом чотирьох місяців 2022 року рівень злочинності знизився майже на 32%. Зокрема, зменшилась кількість вчинених тяжких, нетяжких злочинів та кримінальних проступків. Зниження відбулось практично за всіма видами загальнокримінальної злочинності.

«Водночас, вчинення військовослужбовцями держави-агресора злочинів проти основ національної безпеки нашої держави, а також миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку призвела до істотного зростання частки особливо тяжких злочинів», – повідомляє прес-служба прокуратури області.

Зазначимо, що рівень злочинності сильно впав після початку повномасштабної війни в Україні. 1 березня керівник нацполіції Рівненщини Олексій Камишанський звітував, що протягом шести днів в області не зареєстрували жодного грабежу, розбою та нанесення важких тілесних ушкоджень.