21 серпня постраждала піцерія Fabbrica, розташована у центрі Івано-Франківська

Під час повітряної тривоги у середу, 21 серпня, вікно розташованої у центрі Івано-Франківська піцерії Fabbrica розбив невідомий предмет. Відвідувачі, які в цей момент перебували у закладі, стверджують, що у вікно закладу влучила куля. Що це було, встановлюють правоохоронці.

Про інцидент у франківській піцерії розповів український блогер та співак Дмитро Варварук, який в цей час обідав у піцерії. Він сидів спиною до вікна. Піцерія розташована на вул. Вірменській, 1 за кілька метрів від площі Ринок.

«Тут потужний звук, ми падаємо на підлогу і сиділи так 5 хвилин. Може бути, що збивали шахед у цей момент. Подія, звичайно, не стандартна. Приїхала поліція, дав свідчення», – написав Дмитро Варварук в Instagram. Дмитро Варварук оприлюднив фото, на якому видно отвір від влучання.

За словами блогера, у момент влучання у піцерії перебувало багато дітей. У поліції Івано-Франківської області повідомили ZAXID.NET, що звернень від потерпілих до них не надходило.

«На місце виїжджала слідчо-оперативна група. Експерти оглянули приміщення, опитали присутніх і далі буде встановлюватися, що це за предмет залетів у вікно», – інформують правоохоронці.

Водночас сайт новин «Інформатор» пише, що адміністратор піцерії Fabbrica викликав бригаду швидкої медичної допомоги для клієнтки закладу, яка поранила ногу унаслідок влучання. ZAXID.NET наразі не вдалось сконтактуватись із адміністрацією піцерії Fabbrica.

Нагадаємо, на світанку та в обід 21 серпня РФ двічі атакувала Івано-Франківськ ударними безпілотниками Shahed. В місті чули вибухи та працювала ППО. Повітряна тривога в області тривала із 13:33 до 14:12. Мешканці міста повідомляли про звуки вибухів під час тривоги.