Росія атакувала Прикарпаття на світанку та після обіду 21 серпня

На світанку та в обід 21 серпня РФ атакувала Івано-Франківськ ударними безпілотниками Shahed. В місті чули вибухи та працювала ППО.

Про атаку на Івано-Франківськ вранці повідомила голова ОДА Світлана Онищук. Повітряна тривога в області тривала з 3:47 до 4:26 ранку.

«На світанку під час повітряної тривоги ворог атакував нашу область. На щастя, обійшлося без жертв та руйнувань. Вкотре закликаю усіх не нехтувати сигналами повітряної тривоги», – зазначила посадовиця.

О 13:51 на Прикарпатті вдруге оголосили повітряну тривогу. Вона тривала до 14:11. У цей час знову працювала ППО, розповів міський голова Руслан Марцінків.

«Вдень під час повітряної тривоги ворог вчергове намагався атакувати Івано-Франківськ. Дякуючи тому, як відпрацювала ППО вдалося уникнути більших загроз», – написав Руслан Марцінків у Facebook.

Після атаки 21 серпня Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області вкотре закликало громадян в жодному разі не нехтували сигналом «Повітряна тривога» і обов'язково йти в укриття.