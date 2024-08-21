Робота мобільної групи українських ППО

У ніч на середу, 21 серпня, російські військові атакували Україну двома балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23 із Воронезької області, керованою авіаційною ракетою Х-59/Х-69 із Курської області та 69-ма ударними «Шахедами». Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у телеграм.

Як розповіли у відомстві, райони пусків російських уже традиційно були Приморсько-Ахтарськ, Єйськ Краснодарського краю Росії, та з території Курщини.

Загалом вдалося збити 51 повітряну ціль: 1 ракету Х-59/Х-69 та 50 «Шахедів».

Ще 16 ворожих БПЛА локаційно втрачено – імовірно вони упали під впливом РЕБ. Один дрон залетів до Білорусі, а ще один БПЛА повернувся у Бєлгородську область.