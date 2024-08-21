Комплекси С-300 російські загарбники використовують для ударів по мирних містах України

У ніч на середу, 21 серпня, Військово-морські сили разом з іншими складовими Сил оборони вдарили по позиції зенітно-ракетного комплексу ворога С–300 біля Новошахтинська Ростовської області. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Як розповіли у відомстві, на місці удару були вибухи у визначених точках прицілювання. Точність ураження дорозвідується.

Генштаб зазначив, що комплекси С-300 російські окупанти використовують і для ударів по мирних містах України, руйнуючи житлові будинки та тероризуючи цивільне населення.

Тим часом у мережі публікують відео наслідків нічної атаки по Ростовській області.

Цікаво, що Губернатор Ростовської області Василь Голубєв раніше повідомляв, що близько першої години ночі на заході регіону сили протиповітряної оборони Росії нібито знищила ракету. У традиційній для пропагандистів риториці посадовець також запевнив, що внаслідок падіння уламків постраждалих та руйнувань немає.