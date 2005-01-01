Представники Януковича платили мільйони євро за лобістські послуги колишніх політиків ЄС, – ЗМІ

Віктор Янукович та більшість представників його оточення втекли з України в лютому-березні 2014 року

Оточення Януковича заплатило близько двох мільйонів євро за лобістські послуги високопоставлених європейських екс-політиків. Ще п’ять мільйонів – за підготовку і популяризацію звіту, який повинен був довести обґрунтованість і законність ув’язнення Юлії Тимошенко. Про це йдеться у документах слідства у США, які є у розпорядженні DW.

Зазначається, що під час слідства проти колишнього радника Віктора Януковича Пола Манафорта, якого спецпрокурор США Роберт Мюллер звинувачує у відмиванні грошей і незаконному лобізмі, було вилучено сотні документів.

«Ці документи днями були розсекречені, з ними можна ознайомитися у закритій базі судових документів США. Листи та фінальний обвинувальний акт проти Пола Манафорта і його поплічників є в розпорядженні DW», – йдеться у повідомленні ЗМІ.

«... Він сказав, що готовий робити це за гроші, які зіставні з його річною зарплатнею (близько 30 тисяч євро на місяць). Навіть якщо нам вдасться сторгуватись за 25 тисяч на місяць, це означало би, якщо наймати його з липня до грудня, це коштуватиме 150 тисяч євро. Мені здається, це дуже гарна інвестиція», – йдеться в одному з листів до Манафорта, у якому його неназваний працівник переповідає деталі розмови з екс-канцлером Австрії Альфредом Гузенбауером.

«Значна частина епізодів обвинувачення стосується оплаченої через офшори екс-президентом України Віктором Януковичем і його оточенням лобістської діяльності низки високопоставлених колишніх європейських політиків, об’єднаних у неформальну «Габсбурзьку групу». Очолював таємних лобістів Януковича Альфред Гузенбауер», – зазначає DW.

Наголошується, що до групи входили екс-прем’єр Італії Романо Проді та, вочевидь, колишній президент Польщі Александер Квасневський.

«Судові документи і листування, доступні у судовій базі США, частково анонімізовані. Якщо в ідентифікації Гузенбауера і Проді, з огляду на обставини справи і вказані у документах посади, сумнівів немає, то імовірна роль Квасневського випливає лише опосередковано. Зокрема, з того, що у документах йдеться про «представника голови Європарламенту у справі Тимошенко». Як відомо, у справі Тимошенко посередницька роль була делегована Європарламентом Пету Коксу і Александру Квасневському», – йдеться у статті.

Гузенбауер в інтерв’ю австрійському виданню Die Presse підтвердив отримання коштів за участь у конференціях, але стверджує, що менше, ніж вказано у документах слідства.

«Гроші переказувалися раз на рік або раз на півроку, якщо я правильно пам’ятаю. Помісячно точно не платили. Ці кошти вказані у моїй податковій декларації», – розповів екс-канцлер.

Екс-канцлер Австрії Альфред Гузенбауер, фото АРА

«З обвинувального акту і листування між членами команди Пола Манафорта і членами «Габсбурзької групи» випливає, що європейські екс-політики виступали на панельних дискусіях в авторитетних експертних центрах у Європі і США з написаними під диктовку радників Януковича промовами», – наголошує DW.

Також зазначається, що екс-політики оприлюднювали у провідних світових друкованих виданнях авторські статті, написані консультантами українського екс-президента чи працівниками українського МЗС. Головні меседжі виступів і статей: підписання Угоди про асоціацію між Україною і ЄС має відбутися попри ув’язнення лідерки опозиції Юлії Тимошенко та інші проблеми з демократією в Україні, інакше Київ опиниться в обіймах Москви. Крім цього, для лобіювання інтересів української влади і Партії регіонів у Брюсселі було створено «Європейський центр сучасної України».

Згідно з матеріалами американського слідства, діяльність цього фонду також таємно координувалася Полом Манафортом і оплачувалася через офшори. «Згідно з листуванням Манафорта з колегами, гонорари іншим членам «Габсбурзької групи» мали становити близько 100 тисяч євро за чотири місяці. Усі кошти надходили через десятки офшорних компаній. Загалом на проплачених дописувачів і промовців, за даними американського слідства, було витрачено близько двох мільйонів євро. Групу найнятих високопоставлених екс-політиків Манафорт представив своїм українським замовникам як «проект Супер-VIP», – йдеться у статті DW.

Найняті лобісти також мали зустрічатися з чинними високопосадовцями у Брюсселі і Вашингтоні. Так, до лобістських зусиль у США належало переконувати членів Конгресу у тому, що вибори в Україні були «легітимними», а ув’язнення лідерки опозиції Юлії Тимошенко – законне.

«Ще чотири мільйони євро, за даними слідства, було витрачено на послуги американських «приватних детективів», які підготували звіт, що мав довести світовій громадськості нібито ув’язнення Юлії Тимошенко було обґрунтованим і законним. Ще один мільйон був переказаний PR-компанії, яка мала популяризувати цей звіт через світові ЗМІ», – пише видання.

У обвинувальному акті йдеться, що Манафорт між 2006 і 2015 роками отримав десятки мільйонів доларів за лобіювання інтересів Партії регіонів та «Опозиційного блоку». Платежі від українських замовників він приховував від контролюючих органів, оформлюючи надходження коштів як позики від десятків офшорних компаній.

За даними американських слідчих, загалом через контрольовані Манафортом офшорні компанії було проведено щонайменше 75 мільйонів доларів, 30 мільйонів проходять у справі за звинуваченням у відмиванні коштів. Обвинуваченим у справі Манафорта, який відповідав за роботу в Києві, є Костянтин Килимник.

Серед доказів обвинувачення Манафорта у відмиванні грошей і незаконній лобістській діяльності у справі фігурують сотні переказів коштів з рахунків кіпрських компаній на загальну суму у 12 мільйонів доларів, які було витрачено на забезпечення розкішного способу життя, у тому числі на облаштування вілли і на дорогий одяг.

Декілька мільйонів, за даними слідства, Манафорт використав на придбання нерухомості.