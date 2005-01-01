Суд у США взяв під варту Пола Манафорта

У США федеральна суддя ухвалила рішення взяти під варту колишнього керівника виборчої кампанії Дональда Трампа Пола Манафорта, повідомила агенція Reuters.

«Федеральна суддя скасувала умови щодо застави для Пола Манафорта, що змусить колишнього голову кампанії президента США Дональда Трампа провести свій час у в'язниці, чекаючи на розгляд кримінальної справи», – йдеться в повідомленні.

Суддя Емі Берман ухвалила відповідне рішення після звинувачень прокурорів у тому, що Манафорт та його спільник намагалися вплинути на свідків у цій справі.

Судове засідання у його справі заплановане на вересень, ще одне, яке стосується пов'язаних звинувачень у Вірджинії, заплановане на липень.

30 жовтня 2017 року Манафорту і його партнеру Річарду Гейтсу було оприлюднено звинувачення з 12 пунктів, яке містить відмивання грошей, несплату податків, шахрайство і роботу в якості лобіста іноземної установи без реєстрації. Відтак суд відправив його під домашній арешт.

У грудні суд у США частково задовольнив прохання Манафорта про звільнення з-під домашнього арешту на період судового розслідування його справи. Манафорт не визнав себе винним за жодним з обвинувальних висновків.

Пол Манафорт є однією з ключових фігур в розслідуванні можливого втручання Росії у президентські вибори у США. У червні 2016 року він очолив виборчий штаб Трампа і взяв участь у зустрічі Дональда Трампа-молодшого з російською юристкою Наталією Весельницькою. В середині серпня того ж року Пол Манафорт залишив посаду після того, як стали відомі подробиці його ділових і політичних зв’язків з екс-президентом України Віктором Януковичем.

Президент Дональд Трамп незмінно заперечував факти змови з Росією під час передвиборної кампанії. Він не раз говорив, що заяви про російський слід в американських виборах та розслідування, які проводять щодо цього – це не що інше, як спроби демократів пояснити перемогу Трампа над Клінтон.

Справи проти Манафорта також розслідуються в Україні.