Під час першого навчання торік взяли участь 19 команд з різних регіонів

Представників громадських організацій та волонтерів безкоштовно навчатимуть запускати краунфандингові збірки для реалізації власних соціальних проектів. Учасники лекторію отримають практичні навички та професійну підтримку менторів. Це вже другий набір на навчання, його проводить «Місто змін».

Учасники навчальної програми будуть вчитися реалізовувати проекти – від опису до збору коштів. Для участі запрошують команди з 2-3 учасників, оформлені як громадська організація для документального супроводу. Їхній проект має бути неприбутковий та неполітичний. Перевагу надаватимуть ініціативам в сфері гуманітарної та соціальної допомоги, розвитку волонтерства, культури та екології.

Подати заявку можна до 10 березня. Навчання розпочнеться 1 квітня і триватиме протягом 5 місяців.

Учасникам програми читатимуть лекції спікери з Rescue Now, Мінцифри, БУР, «Теплого Міста», буде також практична частина. Кожна команда запустить краудфандингову кампанію та разом з ментором перевірить здобуті навички.

«Місто змін» – це навчальна онлайн-програма від команди краудфандингової платформи «Моє Місто», яка працює вже 8 років. За час існування платформи реалізували 187 проектів та зібрали понад 23 млн грн.

Це вже другий набір на навчання. У першому етапі взяли участь 19 команд з різних регіонів. На створення центрів допомоги чи втілення культурних ініціатив вони зібрали 374 568 грн.