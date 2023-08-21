Перевага надаватиметься сталим проектам, які вирішують соціальні проблеми

Організація «Моє місто», яка допомагає активним українцям реалізовувати суспільно корисні ініціативи, запрошує громадські організації та активістів на навчання в акселераторі з краудфадингу «Місто змін». Учасники будуть вчитися збирати гроші на власну соціальну ідею та втілювати її в життя.

Передбачено тримісячне безкоштовне онлайн навчання, до якого зможуть долучитися люди з різних міст. Акселератор з краудфадингу «Місто змін» включає лекції, воркшопи, регулярні менторські консультації, запуск краудфандингових кампаній на платформі «Моє місто», збір коштів на соціальні проекти та їхню безпосередню реалізацію.

Подати заявку на участь зможуть представники неприбуткових організацій та громадські активісти, які хочуть реалізувати свої соціальні проекти завдяки колективному фінансуванню. Команда ГО має складатися з щонайменше трьох людей, а її проект має бути неприбутковий, неполітичний і неадресний.

Перевага надаватиметься сталим проектам, які вирішують системно соціальні проблеми в сфері екології, культури, гуманітарної допомоги, розвитку волонтерства та інтеграції евакуйованих українців у приймаючі громади.

«Тисячі доброчинців, яким зрезонували авторські проекти, долучилися до збору коштів для їхнього запуску. Маленькі внески роблять велику справу. Ми не можемо змінити свідомість суспільства, але можемо масштабувати те, що вміємо найкраще, – підтримувати змінотворців», – пояснює Сергій Лукачко, керівник «Моє місто» та GladPet.

Набір на навчання триватиме до 6 вересня. Щоб податися, потрібно заповнити заявку за посиланням.

«Моє місто» – неприбуткова громадська організація, яка допомагає проактивним українцям реалізовувати суспільно корисні ініціативи шляхом колективного фінансування проектів (краудфандингу), є частиною корпоративно-соціальної відповідальності групи IT-компаній Netpeak Group. Завдяки краудфандингу на платформі «Моє місто» вдалося реалізувати 161 проект, а на їхню реалізацію зібрали понад 16 млн грн.