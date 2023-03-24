Проекти ГО для фінансування обирала конкурсна комісія

Управління молоді та спорту Львівської ОВА обрало 24 проекти від 19 молодіжних громадських організацій, які отримають фінансову підтримку. Переможців конкурсу обласної програми «Молодь Львівщини» обрали серед 52 конкурсних пропозицій від 26 громадських організацій у п’ятницю, 24 березня.

Найпоширеніший напрями проектів:

національно-патріотичне виховання (13 заявок),

залучення молоді до процесів ухвалення рішень (6 проектів),

розвиток мережі молодіжних центрів та просторів (4 проекти),

підвищення культури волонтерства серед молоді (1 проект).

«Сучасну молодь цікавлять різні ніші – від вишкільних таборів до молодіжних бізнес-клубів. Апліканти проектів поставили перед собою високі цілі, що сприятимуть всесторонньому розвитку молоді, тому сподіваємося, що навіть ті, хто не отримає фінансування, все ж зможуть реалізувати задумане», – наголосив начальник управління молоді та спорту Львівської ОВА Роман Хім’як.

На фінансування 24 проектів розподілять 1,5 млн грн.