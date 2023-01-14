Junior Achievement Ukraine та департамент освіти Львівщини уклали меморандум про співпрацю

Учнів закладів професійної освіти навчатимуть підприємництва та фінансової грамотності, щоб у майбутньому вони могли започаткувати власну справу. Департамент освіти і науки Львівської ОВА та ГО «Junior Achievement Ukraine» уклали меморандум про співпрацю. Про це повідомили в ЛОВА 14 січня.

Проект націлений на навчання підприємництва молоді закладів професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти. Його реалізують у Львівській та Чернігівській областях, оскільки ці регіони прийняли найбільшу кількість переселенців.

«Розвиток підприємництва серед здобувачів закладів профтехосвіти стартував у 2021 році. Наразі учні та їхні наставники з 22 закладів ПТО проходять навчання. Але вже з наступного року ми плануємо залучити до цього курсу всі профтехи області. Наша мета – досягти того, щоб випускники закладів профтехосвіти успішно працювали на підприємствах, а також зуміли побудувати власну справу», – зазначив начальник відділу профтехосвіти, інновацій та дистанційного навчання департаменту освіти і науки ЛОВА Іван Пикус.

Заходи, які організовує команда Junior Achievement Ukraine, сприяють економічному розвитку, заохочують молодь до пошуку ділових можливостей та готують їх до вимог сучасного ринку праці.

«Драйвити активну молодь, навчати підприємництва, давати важливі корисні професійні навички – це те, що мережа Junior Achievement робить у всьому світі більше, ніж сто років. Ми усвідомлюємо, що в цей нелегкий час особливо важливо давати поштовх і всебічну підтримку молодим українцям. Адже це саме ті люди, які відбудують і розвиватимуть успішну Україну», – наголосив директор з розвитку Junior Achievement Ukraine Андрій Турак.

Також цього тижня на Львівщині стартувала навчальна програма з розвитку молодіжного підприємництва, зокрема для переселенців. Учні та студенти зможуть навчатися за напрямами: вступ до ІТ, 3D-графіка, робототехніка, експлуатація безпілотників, біотехнології. Найцікавіші бізнес-ідеї учасників отримають підтримку інвесторів.