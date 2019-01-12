Представництво Константинополя у Києві очолив луцький священик

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Київську ставропігію Вселенського патріархату очолив архімандрит Михаїл

Синод Вселенського патріархату, що відбувався з 9 по 11 січня, призначив керівника Київської ставропігії, тобто Андріївської церкви. Ним став архімандрит Михаїл (Аніщенко). Про це повідомляє «Еспресо TV» з посиланням на прес-службу Вселенського патріархату.

До цього архімандрит Михаїл (Аніщенко) був настоятелем православного храму Аліпія Стовпника Вселенського патріархату в Анталії.

У минулому він служив у Луцьку і був кліриком собору Всіх святих землі Волинської УПЦ (МП). За даними місцевих ЗМІ, останні десять років архімандрит навчався в Греції, а потім став настоятелем церкви в Анталії.

Як зазначає ВВС, владика Михаїл допомагав голові Пісідійській митрополії, однієї з найдавніших у православ'ї й загалом у християнській церкві, до складу якого входила його парафія.

Нагадаємо, що 11 жовтня 2018 року на Синоді Вселенського патріархату було ухвалено рішення відновити ставропігію Константинопольського патріархату в Києві - «одну з багатьох ставропігій, що існували тут завжди». Ставропігія є свого роду церковним посольством на зразок ватиканської нунціатури.

Пізніше Верховна Рада вирішила передати під ставропігію Андріївську церкву.

Андріївська церква була головним собором Української автокефальної православної церкви, яка в грудні стала частиною нової Православної церкви України, вона належить державі та входить до заповідника «Софія Київська».

Як інформував ZAXID.NET, услід за представництвом в Києві, яке розташоване в Андріївській церкві, Вселенський (Константинопільський) патріархат може отримати ставропігію у Західній Україні, зокрема у Львові.