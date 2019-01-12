У Львові можуть відкрити ставропігію Вселенського патріархату

Для віруючих і не дуже.

Представник Вселенського патріархату вважає логічним відкриття представництва у Львові

Услід за представництвом в Києві, яке розташоване в Андріївській церкві, Вселенський (Константинопільський) патріархат може отримати ставропігію у Західній Україні, зокрема у Львові. Про це заявив колишній екзарх Вселенського патріарха в Україні, архієпископ Даниїл Памфільський в інтерв'ю «ВВС Україна».

Він зауважив, що інформація про те, що патріархія нібито претендує на десятки храмів та монастирів в Україні, є неправдивою.

«У минулому в Києві було кілька ставропігій. Успенська церква у Львові була ставропігією, такий статус мали деякі монастирі. Але в жодному разі Константинополь не говорить, що забиратиме майно чи відкриватиме свої представництва по цілій Україні», – зазначив архієпископ.

Даниїл Памфільський зазначив, що патріархія може відкрити ще якусь одну ставропігію в Україні, проте точно не буде забирати Києво-Печерську чи Почаївську лаври.

«Я думаю, що логічним є, щоб з часом відкрилась ставропігія Вселенського патріархату на Західній Україні, наприклад, у Львові. Але, в будь-якому разі, йдеться тільки про представництво. Ставропігія – це не те, що ми забираємо майно і створюємо паралельну юрисдикцію. Світською мовою – це посольство чи консульський відділ», – наголосив він.

За словами архієпископа, ставропігії в Україні будуть займатися налагодженням діалогу між ПЦУ та Вселенським патріархатом і просвітницькою діяльністю, зокрема спонсорувати різні лекції, наукові та академічні проекти.

Нагадаємо, раніше на території України було сім історичних ставропігій. Зокрема, у Львові діяло Успенське ставропігійне братство, яке почало діяльність наприкінці ХV століття. Ініціаторами заснування Львівського братства були середньозаможні купці та ремісники Юрій та Іван Рогатинці, Іван та Дмитро Красовські та інші.

1586 року братство при Успенській церкві отримало від антіохійського патріарха Йоакима V повноцінний титул ставропігії і діяло у Львові до 1788 року.

Зараз Успенська церква у Львові перебуває під юрисдикцією Православної церкви України (ПЦУ), до Об'єднавчого собору 15 грудня 2018 року належала УАПЦ.