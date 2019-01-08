Глава УГКЦ висловився про можливість єднання з Православною церквою України

Глава УГКЦ Блаженніший Святослав не вважає, що єднання між УГКЦ і Православною Церквою України в перспективі є утопічним. Таку позицію висловив Предстоятель в інтерв’ю для «5 каналу», повідомила прес-служба УГКЦ

«Навпаки, – сказав Блаженніший Святослав, – це є гарна радісна перспектива. Тому що весь християнський світ, зокрема католицька і православна спільноти, шукають шляхів до єдності. На вселенському рівні відбувається діалог, аби цю єдність відновити. Передусім йдеться про євхаристійне сопричастя».

За його словами, не йдеться про відновлення якихось структур чи перепідчинення однієї Церкви іншій. «Найвищим знаком церковної єдності є Таїнство Євхаристії. Тому коли йдеться про пошук шляхів відновлення єдності між християнами, йдеться про відновлення єдності у вірі, а відтак у її вираженні в літургійному житті. Тому коли хтось розриває цю єдність, він розриває євхаристійне сопричастя. Як це сталося між Москвою і Константинополем, після рішення нашої Церкви-матері про надання автокефалії для Православної Церкви України», – додав глава УГКЦ.

Блаженніший Святослав відзначив, що вже є кілька рівнів щодо співпраці, про які домовилися з його блаженством Епіфанієм.

«Найперше – ми хочемо разом досліджувати спільну спадщину Київського християнства. Бо так історично сталося, що Греко-Католицька Церква часто в історії попадала під західні впливи, зокрема Латинської Церкви. Православна Церква попадала під впливи московські, тобто під впливи цієї славно чи сумнозвісної Никонівської реформи, яка виражається у певних обрядових моментах...».

«Одна річ є об’єднання, а інша річ – єднання. У багатьох справах ми вже можемо єднатися», – наголосив архиєрей.

Блаженніший Святослав висловив сподівання, що Православна Церква України, яка тепер отримуватиме міжнародне визнання, увійде у вселенський рух пошуку єдності Христової Церкви, який є сьогодні на вселенському рівні.

«З православного боку очолює цей процес Вселенський Патріарх, а з католицького боку – Римська апостольська столиця. До речі, після всіх намірів дати Православній Церкві України автокефалію, Москва вийшла з цього екуменічного діалогу… Гадаю, Українська Церква має активно до нього входити, активно долучатися до цього руху і тоді в Україні ми побачимо його реальні плоди. Бо, мабуть, ніхто, так як ми, – українці, так потребуємо вселенського єднання Церков», – сказав Предстоятель УГКЦ.