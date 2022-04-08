Через шість тижнів після початку війни в Україні представництво Євросоюзу відновить роботу в Києві. Про це заявив глава зовнішньополітичного відомства ЄС Жозеп Боррель, повідомляє «Європейська правда».

Посол ЄС в Україні Матті Маасікас відновить роботу в українській столиці із невеликою командою.

Представництво ЄС було повністю евакуйовано через день після початку війни, і з того часу основна команда працювала у Жешуві на півдні Польщі.

Поїздка та повернення посла мають показати, «що Україна є, що є столиця, уряд та представництва інших країн», зазначив Боррель.

За його словами, країна, як і раніше, перебуває під контролем уряду України.