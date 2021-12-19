14-річна представниця Вірменії Малена перемогла із піснею Qami Qami

На дитячому пісенному конкурсі «Євробачення-2021» перемогла 14-річна представниця Вірменії Малена із піснею Qami Qami та 224 очками. Про це пише «Бабель».

Це друга перемога Вірменії на цьому конкурсі після того, як у 2010 році Володимир Арзуманян посів перше місце з піснею «Мама».

відео Junior Eurovision Song Contest

На другому місці була представниця Польщі (218 очок), на третьому – Франція (187 балів). Представниця України Олена Усенко із піснею «Важіль» посіла шосте місце зі 125 балами.

відео Junior Eurovision Song Contest

Минулого року Усенко брала участь у нацвідборі «Дитячого Євробачення» та потрапила до фіналу. Але журі обрало переможцем Олександра Балабанова, який посів 7 місце із піснею «Відкривай».

Фінал дитячого «Євробачення» відбувався цьогоріч у Парижі. Щорічно у конкурсі беруть участь представники країн у віці від 9 до 14 років.

Нагадаємо, що минулого року на міжнародному пісенному конкурсі «Дитяче Євробачення-2020» перемогла 11-річна французька співачка Valentine із піснею J'imagine («Я уявлю собі»),