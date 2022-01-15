Предстоятель Православної церкви України (ПЦУ) митрополит Київський і всієї України Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус, повідомила в суботу, 15 січня, прес-служба ПЦУ.

«15 січня 2022 р. вдень митрополит Епіфаній отримав підтвердження позитивного тесту на коронавірус. Минулого року предстоятель ПЦУ пройшов повний курс вакцинації», – сказано в повідомленні.

У зв’язку із захворюванням, митрополит Епіфаній перебуватиме на самоізоляції та амбулаторному лікуванні протягом наступного тижня, а також не буде проводити богослужінь та приймати відвідувачів.

Більше подробиць про стан здоров’я митрополита Епіфанія прес-служба ПЦУ не повідомила.