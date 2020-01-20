Племінницю Василя Пісного звільнили з львівської прокуратури

Галина Борейко звільнена у резерв із подальшим звільненням з органів прокуратури

Премінницю екс-начальника управління «К» СБУ Василя Пісного Галину Борейко звільнили з посади заступниці прокурора Львівщини «у зв’язку із неналежним виконанням посадових обов'язків». Відповідний наказ у понеділок, 20 січня, підписав генпрокурор України Руслан Рябошапка.

«Звільнити Борейко Галину з посади заступника прокурора Львівської області у зв’язку з неналежним виконанням посадових обов’язків, установлених для відповідної адміністративної посади (пункт 3 частини першої статті 41 Закону України «Про прокуратуру», – йдеться у тексті наказу генпрокурора, копія якого є у розпорядженні ZAXID.NET. При цьому у документі не вказано, за які саме недоліки у роботі її звільнено з посади.

Зазначається, що підставою для звільнення Галини Борейко стало рішення Ради прокурорів України від 16 січня 2020 року.

Наказ генпрокурора про звільнення Галини Борейко із посади заступниці прокурора Львівщини (фото ZAXID.NET)

Як повідомили ZAXID.NET у прокуратурі, Галину Борейко звільнено з адміністративної посади заступниці прокурора Львівщини у резерв із подальшим звільненням з органів прокуратури. При цьому на час перебування у резерві їй протягом місяця виплачуватиметься зарплата рядового прокурора.

Наразі посада заступника прокурора Львівщини залишається вакантною.

Галина Борейко обіймала посаду заступниці прокурора Львівщини Юрія Квятківського з червня 2016 року. Її рідний дядько Василь Пісний тоді перебував на посаді заступника Головного управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю СБУ і вважався протеже тодішнього генпрокурора Юрія Луценка, який і призначив Борейко на посаду заступника прокурора Львівської області.

Галина Борейко була призначена заступницею прокурора Львівщини попри те, що перед тим (у липні 2015 року) вона провалила конкурс на нижчу посаду – керівника Львівської місцевої прокуратури №2. Тоді серед 30 кандидатів відібрали 16 претендентів, а вона посіла 22 місце, набравши лише 98,33 бали. Для порівняння, найвищий результат становив 169 балів.

Відповідно до декларації за 2018 рік, у власності Галини Борейко два будинки – площею майже 230 кв м у Брюховичах та 165 кв м у Львові, земельна ділянка площею 5 соток у Брюховичах. Їздить заступниця обласного прокурора на Mercedes-Benz C 200, 2006 року випуску. Задекларувала понад 650 тис. грн зарплати. Тримає майже півмільйона грн та 28 тис. доларів у банку.