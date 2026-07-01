59 львівських школярів отримали нагороди

59 львівських школярів, які у 2025–2026 навчальному році стали переможцями всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, отримали відзнаки та грошову винагороду від міста. До урочистого нагородження долучився міський голова Андрій Садовий.

Як повідомила Львівська міськрада, серед нагороджених – 38 переможців ІІІ етапу (фінального) Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, 12 переможців ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України та 9 учнів, які здобули перемоги одразу у двох конкурсах. Кожен із них отримав грошову винагороду у розмірі 10 тисяч гривень.

Під час урочистостей у сесійній залі Ратуші міський голова подякував школярам за наполегливість, високі результати та гідне представлення Львова на всеукраїнському рівні.

«Добре вчитися так само важливо, як і добре працювати, адже за кожним результатом стоять наполегливість і щоденна праця. Сьогодні цінність країни вимірюється кількістю мудрих і освічених людей, які в ній живуть», – сказав Андрій Садовий, звертаючись до переможців олімпіад.

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Після офіційної частини нагородження учасники поділилися своїми враженнями.

Анна Верес, учениця Львівського фізико-математичного ліцею, здобула ІІІ місце на всеукраїнській олімпіаді з хімії. Інтерес до участі в олімпіаді, за її словами, з’явився завдяки вчительці, яка мотивувала спробувати свої сили. Свою перемогу дівчина також пов’язує з її підтримкою.

«Я дуже ціную, що місто мотивує таку діяльність і відзначає її. Дуже приємно бачити таке визнання. Наступні роки я теж планую брати участь в олімпіадах з хімії та розвиватися у цій сфері», – розповідає дівчина.

Денис Кіржецький, учень Львівського фізико-математичного ліцею, брав участь у всеукраїнських олімпіадах з математики та фізики, де здобув ІІ місце. Вибір предметів пояснює інтересом до точних наук і навчанням у ліцеї.

«Математикою на всеукраїнському рівні я почав займатися ще у шостому класі, а фізикою – з восьмого. Мене з самого початку потягнуло до фізики та математики, до того ж ліцей дає необхідні знання. Я тут не вперше, але емоції все ще дуже позитивні», – ділиться враженнями Денис Кіржецький.

Анна-Марія Кузан, також учениця Львівського фізико-математичного ліцею, здобула ІІІ місце на всеукраїнських олімпіадах з інформатики та математики. Участь в олімпіадах дівчина бере з восьмого класу. До математичної олімпіади готувалася протягом року, а до інформатики – близько місяця.

«Я завжди мала більший хист до технічних наук, тому й обрала ці напрями», – розповідає учениця.

Із повним переліком нагороджених учнів можна ознайомитися на сайті Львівської міської ради.