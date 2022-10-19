Українці на чолі із Зеленським отримали премію Сахарова

У 2022 році премію імені Андрія Сахарова «За свободу думки» отримав «хоробрий український народ в особі свого президента, обраних лідерів і громадянського суспільства». Про це повідомила очільниця Європарламенту Роберта Мецола.

За її словами, українці захищають свободу та та ризикують своїм життям заради Європи, тож ніхто не є більш гідним цієї нагороди.

«Вони відстоюють те, у що вірять. Боряться за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас», – зазначила вона.

Окрім українського народу, серед номінантів також був засновник Wikileaks Джуліан Ассанж та колумбійська Комісія зі встановлення істини, яка займалася національним примиренням та врегулюванням завершення громадянської війни в країні.

Премія Сахарова за свободу думки — це щорічна відзнака Європейського парламенту, яку вручають за досягнення в таких областях: захист прав людини та її основних свобод; розвиток демократії та відстоювання верховенства права; повага до міжнародного законодавства; захист прав меншин. Ця премія є, зокрема, в українського режисера Олега Сенцова.