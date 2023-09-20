Матеуш Моравецький заявив, що Варшава заборонить експорт і інших продуктів, якщо Україна «розпалюватиме» ситуацію

Глава польського уряду Матеуш Моравецький застеріг, що Польща накладе ембарго на новий перелік продукції з України, якщо українська влада підійматиме градус напруги у суперечці навколо експорту українського зерна. Про це він заявив у середу, 20 вересня, пише Polsat News.

«Я попереджаю українську владу: якщо вони загострюватимуть цей конфлікт таким чином, то ми додаватимемо чергові продукти (з України – ред.) під заборону на ввезення на територію Польщі», – заявив Моравецький.

Так голова польського уряду відреагував на планів Києва по запровадженню ембарго на імпорт польських овочів до України як дзеркального кроку на ембарго українського збіжжя Польщі.

Моравецький зазначив, що Польща зробила дуже багато для України, яка бореться з російським агресором, а тому очікує від Києва “на розуміння інтересів Польщі”.

«Це означає, що, звичайно, ми поважаємо всі проблеми з українського боку, але для нас найважливішими є інтереси нашого фермера, інтереси польського аграрного сектору», – зазначив він.

Він також наголосив, що Польща не погоджується на жодні позови, які спрямовуються проти Варшави (скарга України в СОТ – ред.). Моравецький додав, що це означає «нерозуміння з боку України, наскільки польський аграрний ринок був дестабілізований» (українським збіжжям – ред.).

Нагадаємо, напередодні офіційний Київ відреагував на заборону Польщі ввозити українське зерно заявою про запровадження ембарго на польські овочі й фрукти. Зауважимо, що вже сьогодні, 20 вересня, в ефірі польського радіо RMF24 заступник міністра економіки та торгівлі України Тарас Качка уточнив, що запровадження ембарго – є останнім пунктом дій української влади. Натомість пріоритетом наразі є пошук домовленості з Польщею.

«Я очікую, що ми не будемо вводити ембарго (на польські яблука та овочі – ред.). Це останній пункт у плані дій, який ми приймаємо. Перший – знайти згоду»,– заявив Тарас Качка.

Загострення українсько-польських стосунків відбувається на тлі активної виборчої кампанії у Польщі. Нагадаємо, 15 жовтня 2023 року в Польщі мають відбутись чергові парламентські вибори до Сейму та Сенату.