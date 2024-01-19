Марк Рютте є фаворитом на посаду генерального секретаря НАТО

Прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте можуть призначити генсеком НАТО до літа цього року. Про це 19 січня повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

Прихильники Рютте в НАТО прагнуть, аби процес узгодження був завершений до початку літа. Ці терміни можуть бути продовжені, але більшість членів Альянсу очікують, що рішення буде прийняте до саміту лідерів НАТО у Вашингтоні в липні.

Рішення має бути одностайним серед 31 країни-члена Організації Північноатлантичного договору, і Рютте вже є фаворитом на посаду генерального секретаря Єнса Столтенберга, термін повноважень якого закінчується в жовтні. Тим не менш, деякі країни Східної Європи все ще мають підтримати Рютте.

Рютте завершує свій термін перебування на посаді прем'єр-міністра Нідерландів після того, як у липні уряд його країни розпався через суперечки щодо міграції. Він піде у відставку, щойно буде сформовано новий коаліційний уряд, який очолить ультраправий політик Герт Вілдерс.