Кіностудія Amazon покаже серіал, знятий по мотивах саги «Володар перснів», 2 вересня 2022 року. Прем’єра відбудеться в 250 країнах, а нові серії виходитимуть щотижня. Про це повідомила прес-служба Amazon Studio.

Серіал наразі не має назви. Відомо, що його випускатимуть на стрімінговій платформі Amazon Prime. Самі зйомки завершилися 2 серпня в Новій Зеландії.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

Події в серіалі відбуватимуться в Другу епоху Середзем'я, тобто за тисячі років до подій, які були описані в романах «Хоббіт, або Туди і назад» і «Володар перснів».

«Як каже Більбо, "тепер я думаю, що я цілком готовий відправитися в іншу подорож ". Жити і дихати Середзем'ям багато місяців стало пригодою на все життя. Ми не можемо чекати, коли шанувальники також матимуть можливість це зробити», – йдеться в повідомленні.