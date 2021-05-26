Amazon за 8,45 млрд доларів купила голлівудську кіностудію Metro Goldwyn Mayer
Тепер компанія отримає права на ввесь контент фільмів та серіалів студії
Американська компанія Amazon оголосила про придбання голлівудської кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) за 8,45 млрд доларів. Тепер у Amazon, серед послуг якої є стрімінговий сервіс, з'явиться доступ до величезної кількості фільмів і телепрограм виробництва голлівудської студії, пише Bloomberg.
Це вже друга за величиною покупка в історії компанії після угоди з Whole Foods за 13,7 млрд доларів у 2017 році.
«Справжньою фінансовою цінністю цієї угоди є скарбниця інтелектуальної власності у глибокому каталозі, який ми плануємо переосмислити та розробити разом із талановитою командою MGM», – зазначив старший віце-президент Prime Video та Amazon Studios Майк Хопкінс.
Згідно з анонсом, Amazon збереже спадщину MGM, включаючи каталог фільмів, а також надасть більш широкий доступ до існуючих проектів. Крім знімальному інфраструктури, компанія отримує права на всю бібліотеку фільмів та серіалів студії, включаючи франшизи про Джеймса Бонда і Роккі Бальбоа.
Компанія Amazon володіє стрімінговим сервісом Prime Video і зацікавлена в придбанні більшої кількості теле- і кіноконтенту. На початку торгів у Нью-Йорку акції Amazon зросли приблизно на 0,5%.
MGM донедавна залишалася однією з останніх голлівудських студій, що не належить якомусь з технологічних конгломератів.
До слова, у лютому засновник компанії Amazon Джефф Безос повернув собі титул найбагатшої людини у світі. За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Безоса на 16 лютого становили 191 млрд доларів, що на 955 млн доларів більше, ніж у засновника SpaceX і глави Tesla Ілона Маска.