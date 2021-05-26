MGM донедавна залишалася однією з останніх голлівудських студій, що не належить якомусь з технологічних конгломератів

Американська компанія Amazon оголосила про придбання голлівудської кіностудії Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) за 8,45 млрд доларів. Тепер у Amazon, серед послуг якої є стрімінговий сервіс, з'явиться доступ до величезної кількості фільмів і телепрограм виробництва голлівудської студії, пише Bloomberg.

Це вже друга за величиною покупка в історії компанії після угоди з Whole Foods за 13,7 млрд доларів у 2017 році.

«Справжньою фінансовою цінністю цієї угоди є скарбниця інтелектуальної власності у глибокому каталозі, який ми плануємо переосмислити та розробити разом із талановитою командою MGM», – зазначив старший віце-президент Prime Video та Amazon Studios Майк Хопкінс.

Згідно з анонсом, Amazon збереже спадщину MGM, включаючи каталог фільмів, а також надасть більш широкий доступ до існуючих проектів. Крім знімальному інфраструктури, компанія отримує права на всю бібліотеку фільмів та серіалів студії, включаючи франшизи про Джеймса Бонда і Роккі Бальбоа.

Компанія Amazon володіє стрімінговим сервісом Prime Video і зацікавлена в придбанні більшої кількості теле- і кіноконтенту. На початку торгів у Нью-Йорку акції Amazon зросли приблизно на 0,5%.

MGM донедавна залишалася однією з останніх голлівудських студій, що не належить якомусь з технологічних конгломератів.

До слова, у лютому засновник компанії Amazon Джефф Безос повернув собі титул найбагатшої людини у світі. За даними Bloomberg Billionaires Index, статки Безоса на 16 лютого становили 191 млрд доларів, що на 955 млн доларів більше, ніж у засновника SpaceX і глави Tesla Ілона Маска.