Хмарний сервіс Amazon відкрив своє представництво в Україні

Американська компанія Amazon зареєструвала в Україні компанію «Амазон дата сервісес Україна», що надає хмарні послуги. Про це пише AIN.ua.

За даними сервісу Youcontrol, компанія зареєстрована в Києві у грудні минулого року. Основний вид її діяльності – оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність. Статутний капітал української «дочки» Amazon Web Services становить 1,4 млн грн.

У реєстрах керівником компанії значиться Денис Головатюк. У його Facebook зазначено, що він працює в Amazon Web Services, а 1 грудня 2020 року він опублікував оголошення про вакансії в українській команді AWS.

Засновником «Амазон дата сервісес Україна» є зареєстрована в США «А100 Роу Інк», що раніше, за даними AIN.ua, зареєструвала такі ж юрособи в Естонії та Латвії. Видання додає, що мета компанії – популяризація хмарних послуг Amazon, а не запуск магазину.

AWS надає хмарні сервіси обчислень в оренду фізичним особам, компаніям та урядам. Пропонуються сервіси, пов’язані з фінансами, з рекламою, охороною здоров’я, дослідженнями, виробництвом, телекомунікаціями тощо. Окрім AWS компанія Amazon має понад 40 дочірніх компаній, серед яких Zappos, Goodreads, IMDb.com, Ring та інші.

До слова, у березні 2018 року міськрада Львова написала листа в Amazon з пропозицією розташувати у Львові свою штаб-квартиру. Чи отримала мерія відповідь, не повідомлялось. Загалом Amazon має окремі сайти для роздрібної торгівлі у приблизно 15 країнах – в США, Великій Британії, Франції, Ірландії, Італії, Німеччині, Японії, Китаї, Мексиці та інших.

Компанія Amazon заснована у США у 1994 році як інтернет-майданчик для продажу книжок. Згодом компанія перейшла на торгівлю іншими товарами і стала одним з найбільших світових гравців на ринку електронної комерції. За підсумками 2020 року, чистий прибуток компанії становив 26,9 млрд доларів США, а ще раніше її засновник Джеф Безос став найбагатшою людиною світу з капіталом у понад 200 млрд доларів США.