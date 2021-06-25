Уряд Британії збиратиме інформацію, щоб зрозуміти, чи компанії порушили закон «Про захист прав споживачів»

У Великій Британії у п'ятницю, 25 червня, почали офіційне розслідування проти компаній Google та Amazon. Їх підозрюють у недостатній боротьбі з фейковими відгуками на товари, повідомляє прес-служба управління з питань конкуренції та ринку країни (CMA).

На думку управління, компанії не намагаються запобігати появі неправдивих відгуків або своєчасно видаляти їх після появи.

CMA збиратиме додаткову інформацію, щоб зрозуміти, чи компанії порушили закон «Про захист прав споживачів» через те, що заходи проти таких відгуків були недостатніми. Перші перевірки регулятор почав ще в травні 2020 року.

«Ми стурбовані тим, що мільйони онлайн-покупців можуть бути введені в оману, прочитавши фейкові відгуки, а потім витратити гроші, ґрунтуючись на цих рекомендаціях. Важливо, щоб ці технологічні платформи брали на себе відповідальність, і ми готові діяти, якщо прийдемо до висновку, що вони роблять недостатньо», — заявив генеральний директор CMA Андреа Кошеллі.

Раніше також офіційне антимонопольне розслідування проти Google почала Єврокомісія. Компанію підозрюють у зловживанні панівним становищем на ринку медійної реклами в Інтернеті.