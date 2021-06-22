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У вівторок, 22 червня, у роботі сервісів Google стався глобальний збій. Про це свідчать дані сервісу відстеження інтернет-збоїв DownDetector.

Переважно люди скаржаться на проблеми у роботі пошукової системи Google. Проте окремо фіксуються і повідомлення про збої в роботі Gmail. Про проблеми із сервісами повідомляють користувачі з США, Великої Британії, Іспанії, Італії, Німеччини, а також з України.

За іонфрмацією Prowell Tech, збій спричинило останнє оновлення додатка Google на Android. У відповідь на скарги у Google запропонували перезавантажити смартфон. Деяким з користувачів це допомогло, однак для частини людей це не розв'язало проблему.

Також подолати збій може допомогти видалення останнього оновлення додатка, однак і це не гарантує розв'язання проблеми. У Prowell Tech вважають, що повністю усунути проблеми з додатком Google зможе лише через випуск ще одного його оновлення.

Нагадаємо, що 8 червня, у роботі сайтів найбільших світових ЗМІ та інтернет-сервісів стався масштабний збій, який був пов'язаний з аварією на стороні CDN-провайдера Fastly (сервіси Fastly допомагають компаніям-замовникам швидше завантажувати їх веб-сайти і оптимізує дані для швидкості передачі).