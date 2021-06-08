У вівторок, 8 червня, у роботі сайтів найбільших світових ЗМІ та інтернет-сервісів стався масштабний збій. Про це повідомляє агенція Reuters.

За даними видання, першими збій на собі відчули сайти найбільших ЗМІ. Про проблеми у роботі сайтів заявили представники Finiancial Times, The New York Times, Bloomberg News, CNN і WSJ. Крім того, не працює і портал британського уряду.

Багато сайтів, на яких сталися збої, видають помилку 503. Вона означає, що сервер, на якому базується ресурс, в даний момент не може обробити нові запити до бази даних.

Згодом на на порталі Downdetector, який відстежує збої та відключення на популярних інтернет-ресурсах, почали масово з'являтись скарги про збої в роботі Amazon, Spotify, Twitch, Reddit, Stackoverflow, GitHub, PayPal та інших.

З такими проблемами почали стикатись і соцмережі: користувачі Twitter, Facebook, Instagram та Pinterest по всьому світу скаржаться на проблеми з використанням ресурсів.

Продакт-менеджер Financial Times Метт Тейлор розповів Techcrunch, що збій пов'язаний з аварією на стороні CDN-провайдера Fastly (сервіси Fastly допомагають компаніям-замовникам швидше завантажувати їх веб-сайти і оптимізує дані для швидкості передачі). Згодом Fastly підтвердили збій на своєму веб-сайті.