Петр Павел заявив, що Чехії і союзникам варто готуватися підтримувати Україну у тривалій перспективі

Президент Чехії і екс-очільник Військового комітету НАТО Петр Павел вважає, що Альянсу варто розглянути вступ України одразу після завершення війни. Про це він сказав в інтерв’ю Суспільному.

Павел зауважив, що з точки зору технічної сумісності Україна вже виконала «домашнє завдання», а ЗСУ мають цінний досвід реальної війни, так само Україна є повністю сумісною з НАТО з точки зору цінностей і довгострокових стратегічних інтересів.

Єдина проблема що залишається – війна, тому що прийняття України раніше загрожує прямим зіткненням Альянсу з Росією.

«Тож нам треба дочекатися закінчення війни та відновлення суверенітету України. І тут постане питання членства в НАТО. І на цьому етапі я б підтримав його, оскільки вважаю, Україна заслуговує на те, щоб її розглядали як нового члена НАТО — за дотримання стандартів, за захист цінностей, які важать для усіх нас. А ще українські військові, будуть, мабуть, найдосвідченішими з усіх, і були б великою перевагою для країн НАТО», – зазначає Петр Павел.

Він зазначив, що Чехії і союзникам варто готуватися підтримувати Україну у тривалій перспективі, незалежно від сподівань на якнайшвидшу перемогу України, та не виключати менш оптимістичних сценаріїв.Я

«Ми повинні сподіватися на краще. Але ще краще бути готовим до гірших сценаріїв. Це не означає, що ми повинні надавати їм більший пріоритет, але повинні визнати, що війна може не закінчитися цього року, перетворитися на заморожений конфлікт, на якийсь інший вид конфлікту на різних рівнях. Ми повинні бути до цього готові. Тому важливо забезпечити Україну всім необхідним, особливо військовою технікою, а також фінансовою допомогою, щоби продовжувати захист країни та перетворювати його на перемогу. Але ми також повинні бути готові підтримувати Україну в довгостроковій перспективі, і при цьому мати змогу пояснити це нашому населенню», – каже Петр Павел.

Він додав, що цілком очікував тієї ескалаційної риторики, яку почав Кремль у відповідь на допомогу Заходу для України, тому що це передбачає їхня доктрина.