Президент готовий прописати у Конституції європейський та євроатлантичний напрямки

Порошенко найближчим часом планує внести проект змін до Конституції

Президент України Петро Порошенко найближчим часом планує внести проект змін до Конституції і включити туди положення про європейський та євроатлантичний напрямок розвитку. Про це голова держави вкотре наголосив в інтерв'ю ресурсу «Аверс».

«Я збираюсь найближчим часом внести проект змін до Конституції, включити в Конституцію положення про європейський і євроатлантичний напрямок розвитку нашої держави. Єдине що нам потрібно - це мир. І нам потрібна реінтеграція Донбасу і Криму. І з цього приводу я дуже щасливий, що парламент підтримав мої законодавчі ініціативи, мою стратегію звільнення Донбасу і повернення Донбасу в Україну», - заявив він.

Президент зауважив, що ключовим моментом встановлення безпекового пакету Мінських угод є запровадження миротворців ООН. За його словами, миротворці мали б зону відповідальності по всій окупованій території і могли б контролювати неконтрольовану ділянку російсько-українського кордону до виходу туди прикордонників України. Також, за його словами, миротворці повинні мати можливість роззброювати незаконні збройні формування, що викличе за собою, очевидно, вихід окупаційних військ РФ з території України.

«Ми не будемо і не повинні питати у Путіна, як нам жити в Україні, це ключова позиція. Єдиним джерелом влади в Україні є український народ. Український народ абсолютною більшістю обрав європейський вектор розвитку», - додав Порошенко.

Нагадаємо, раніше Петро Порошенко неодноразово заявляв, що встановив курс на вступ України в НАТО, а потім в ЄС і рішуче буде продовжувати шлях реформ. 16 березня він доручив підготувати поправки до Конституції про курс на членство в ЄС і НАТО, що над ними зараз працює його команда.

Між тим, Північноатлантичний альянс (НАТО) офіційно визнав прагнення України отримати повноцінне членство в альянсі і надав їй статус країни-аспіранта. Відповідні оновлення були зроблені на сайті НАТО в розділі, присвяченому розширенню організації.