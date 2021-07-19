Влада Грузії звільнила двох українських яхтсменів, засуджених за незаконне перетинання державного кордону у 2020 році. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter.

«З листопада 2020-го ми працювали над звільненням українських яхтсменів Юрія Хомича й Володимира Дьяченка, затриманих у Грузії. Сьогодні Грузія звільнила їх з-за ґрат. Я вдячний грузинській стороні за це рішення, яке відповідає духу стратегічного партнерства між нашими країнами», – повідомив президент.

Українці були звільнені актом про помилування, підписаним президентом Грузії Саломе Зурабішвілі. Зазначається, що самі засуджені не зверталися з відповідним проханням до глави держави.

Нагадаємо, що у листопаді 2020 року грузинські прикордонники затримали яхту, яка прямувала до Туреччини уздовж берега Грузії. На борту перебували громадяни України Володимир Дяченко та Юрій Хомич. Власник яхти – громадянин Грузії Михаїл Батурин. Батурин раніше працював в охороні Михеіла Саакашвілі.

14 липня 2021 року Батумський міський суд в Грузії засудив українців до 4 років позбавлення волі.