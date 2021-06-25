Кримінального авторитета «Вато Кіпіані», який потрапив у санкційний список РНБО, примусово депортували в Грузію, повідомив Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції.

У п’ятницю, 25 червня, правоохоронці примусово повернули кримінального авторитета до країни його походження. Його включили до санкційного списку РНБО як особу, яка своїми діями може становити загрозу для нацбезпеки держави та громадян. Також йому заборонили в’їзд на територію України.

Як повідомили у поліції, 42-річного чоловіка, неодноразово судимого громадянина Грузії на прізвисько «Вато Кіпіані» раніше вже затримували правоохоронці інших країн за вчинення тяжких злочинів, зокрема і вбивства. В Україні він представляв інтереси впливових у злочинному світі російських і грузинських «злодіїв у законі», контролював угруповання, які займаються вимаганням та крадіжками грошей і безпосередньо відповідав за організацію злочинних зібрань.

Нагадаємо, РНБО запровадила санкції проти понад 500 «злодіїв у законі» 14 квітня.