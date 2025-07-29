Закон набуде чинності у 2026 році

У вівторок, 29 липня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про обов’язкову офіцерську підготовку для студентів медичних та фармацевтичних спеціальностей. Про це йдеться на сторінці картки законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Закон №13276 передбачає, що з 2026 року військовий вишкіл для студентів-медиків та фармацевтів стане обов’язковим. Це стосуватиметься як державних, так і приватних вишів.

У законі йдеться, що усі студенти, придатні до військової служби за станом здоров’я, та які пройшли професійно-психологічний відбір, проходитимуть офіцерську підготовку. Після проходження вишколу вони отримуватимуть звання офіцер запасу медичної служби.

Зазначимо, з 2006 офіцерська підготовка здійснювалася лише добровільно. Водночас студенти-медики мали обов’язково проходити військовий вишкіл.

Перелік військово-облікових спеціальностей, за якими здійснюється підготовка офіцерів запасу, а також обсяги підготовки визначатиме Міноборони за поданням Генерального штабу ЗСУ. Щодо медичних і фармацевтичних спеціальностей, ці параметри додатково погоджуватимуться з МОЗ та МОН.

Закон набере чинності 1 січня 2026 року.

Нагадаємо, законопроєкт про військовий вишкіл офіцерів запасу медичної служби депутати Верховної Ради ухвалили 18 липня.