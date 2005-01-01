Президент підписав закон про посилення покарання за несплату аліментів

Петро Порошенко підписав зміни до законодавства, що передбачають посилення відповідальності за несплату аліментів. Зокрема боржникам зі сплати аліментів тепер тимчасово заборонятимуть у виїзді за кордон та керуванні автомобілями.

Як повідомила 4 січня прес-служба Адміністрації президента, закон спрямований на забезпечення належного виконання рішень щодо стягнення аліментів. Змінами до законодавства передбачені нові покарання осіб, які мають борг по сплаті алментів за шість і більше місяців.

«Законом встановлюється тимчасове обмеження таких осіб у праві виїзду за межі України, тимчасове обмеження боржника у праві керування транспортними засобами, тимчасове обмеження боржника у праві користування вогнепальною мисливською, пневматичною зброєю, тимчасове обмеження боржника у праві полювання», – йдеться у повідомленні Адміністрації президента.

Окрім цього запровадили новий вид адміністративного стягнення за несплату аліментів – суспільно корисні роботи, що полягають у виконанні особою, яка вчинила правопорушення, оплатних робіт, вид яких визначатимуть органи місцевого самоврядування (раніше у Мін'юсті зазначали, що це може бути прибирання кладовищ та вулиць).

Зазначимо, що Міністерство юстиції планує запустити на своєму сайті відкритий реєстр осіб, що ухиляються від сплати аліментів. Станом на середину листопада 2017 року на Львівщині є приблизно 3 тис. дітей, які вчасно не отримують аліменти від своїх батьків. Найбільшим боргом у Львівській області є 818 тис. грн, які батько протягом двох років не виплатив своїй дитині.

Нагадаємо також, що на початку червня президент Петро Порошенко підписав закон, що передбачає збільшення мінімального розміру аліментів на одну дитину з 30% до 50% прожиткового мінімуму.