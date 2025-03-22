Підвищення цін на сигарети і тютюн триватиме до 2028 року, аж доки не вирівняється з цінами в ЄС

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №11090 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби». Про це у своєму Telegram-каналі в суботу, 22 березня, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. За його словами, підписання підтвердили два джерела – в уряді і в міжнародній фінансовій інституції.

Додамо, що на сторінці документу на порталі Верховної ради поки немає інформації про те, що він підписаний президентом. Там зазначено, що законопроєкт переданий на підпис 9 грудня 2024 року.

Законопроєкт №11090 ініційований прем’єр-міністром Денисом Шмигалем. Верховна рада ухвалила його 4 грудня, а спікер Руслан Стефанчук підписав 9 грудня.

Документ мав набув чинності з 1 січня 2025 року. Ярослав Железняк говорить, що через зволікання з підписанням законопроєкту президентом державний бюджет втратив цього року вже більше 2 млрд грн.

«Завдяки президенту та уряду ціни на пачку зростуть одразу на 40 грн», – додав нардеп.

Що це за закон

Документ передбачає поступове – до 2028 року – підвищення специфічних ставок акцизного податку з сигарет до досягнення мінімального рівня, встановленого в Євросоюзі. Ідеться про 90 євро з 1000 штук сигарет.

Зараз, написано в пояснювальній записці до законопроєкту, акцизний податок на сигарети в Україні становить близько 60 євро (2516,54 грн) за 1000 штук.

Окрім сигарет, зростатиме ціна на тютюн та його промислові замінники. Також ставка акцизного податку на тютюнові вироби буде обраховуватися в євро.

«Відповідно до Директиви ЄС, загальний акцизний податок на сигарети у країнах-членах ЄС має становити не менше 60 % від середньозваженої роздрібної ціни продажу сигарет, випущених для споживання, та не має бути меншим 90 євро за 1000 штук сигарет незалежно від середньозваженої роздрібної ціни продажу», – ідеться в пояснювальній записці.

Водночас в законопроєкті написано, що поступово має знизитись до 72 євро за 1000 штук акцизний податок на ТВЕНи – тютюнові вироби для електроного нагрівання, хоча низка нардепів наполягала на тому, щоб зрівняти ставки акцизу.

Завдяки підвищенню акцизу на сигарети і тютюн щороку мають зростати надходження в бюджет України. До 2028 року вони прогнозуються на такому рівні:

близько 612 млн – у 2025 році;

5 млрд грн – у 2026 році;

9,37 млрд грн – в 2027 році;

13,85 млрд грн – в 2028 році.

Додамо, що збільшення акцизу на сигарету прописано в угоді про асоціацію між Україною та ЄС і є однією з вимог Міжнародного валютного фонду до України.