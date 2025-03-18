Тютюн вирощували у теплицях, а готові сигарети продавали через мережу поштових відділень

Трьох жителів Коломийського району визнали винними у незаконному зберіганні та продажі самостійно виготовлених сигарет. Власникам підпільних тютюнових цехів призначили по 85 тис. грн штрафу, повідомили 18 березня в Івано-Франківській обласній прокуратурі.

Йдеться про організатора та двох учасників злочинної групи, яких затримали у жовтні 2023 року. Тоді поліція Івано-Франківської області викрила приватні теплиці, загальною площею понад 1000 м2, в яких вирощували тютюн, з якого надалі виготовляли цигарки. Схема діяла протягом лютого-жовтня 2023 року. Готовий товар прикарпатці реалізовували через мережу поштових відділень, а гроші розділяли між собою.

«Під ча обшуків у домоволодіннях, господарських та складських приміщеннях, а також за місцем проживання учасників групи виявлено та вилучено понад 260 кг незаконно виготовленого тютюну та майже 850 кг тютюнової сировини, які вони зберігали з метою збуту», – зазначили в прокуратурі.

Суд визнав трьох мешканців Коломийського району виннними у незаконному придбанні, зберіганні, транспортуванні та збуті незаконно виготовлених тютюну та тютюнових виробів (ч. 3 ст. 28, ч.1 ст. 204 КК України) і призначив їм по 85 тис. грн штрафу.