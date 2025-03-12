Детективи провели 11 обшуків та вилучили товару на понад 36 млн грн

Детективи БЕБ (Бюро економічної безпеки) Львівщини викрили нелегальну мережу з продажу електронних сигарет, вилучивши товару на понад 36 млн грн. Йдеться про магазини, що розташовані у Львові.

Як вказано у повідомленні БЕБ Львівщини за 12 березня, детективи провели 11 обшуків та вилучили товару на понад 36 млн грн. Обшуки проводили у магазинах, на складах та у квартирах підозрюваних у незаконному продажу електронних сигарет. Правоохоронці вилучили майже 105 тис. електронних сигарет, рідини, пристрої для випаровувачів. Окрім цього вилучили комп’ютери, мобільні телефони, документи та готівку, зокрема валюту в еквіваленті понад мільйон гривень.

Слідство встановило, що група підозрюваних налагодила продаж випаровувачів, рідин та аксесуарів до них через торгові точки у Львові.

Триває досудове розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 199 та ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). Призначено судові експертизи.