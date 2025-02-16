Незадекларовані рідини виявили в багажному відділенні автомобіля

Львівські митники виявили контрабанду рідин до електронних сигарет на 1,2 млн грн. Про це у неділю, 16 лютого, повідомили у Львівській митниці.

У пункт пропуску Краковець - Корчова смугою руху «червоний коридор» із Польщі прибув Mercedes-Benz, під керуванням 31-річного жителя Буковини. Під час декларування він вказав про наявність 500 кг вживаного одягу.

Але, оглядаючи, транспортний засіб, працівники митниці виявили в багажному відділенні автомобіля незадекларовані рідини із можливим вмістом нікотину для наповнення електронних сигарет F.K.D. LAB. Орієнтовна вартість 4320 баночок, обʼємом 10 мл, з різними смаками, становить понад 1,2 млн грн.

Усі фото Львівської митниці

Остаточний вміст виявлених рідин і вартість товару встановлять після фахової експертизи. Також митники знайшли декілька упаковок нікотинової солі Chemnovatiс.

За цим фактом на водія склали адмінпротокол, відповідно до ч.3 ст. 471 МКУ. Йому загрожує штраф з конфіскацією товарів або без.