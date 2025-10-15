До превентивних заходів залучатимуть поліцейських

В українських школах запровадять додаткові заходи безпеки, для превентивних заходів залучатимуть поліцію охорони. Відповідний закон №4609-IX підписав президент України, повідомляє НУШ.

Новий закон регулює умови перебування сторонніх людей на території шкіл.

«До цього часу в законодавстві не було чітко визначених заборон та обмежень щодо перебування сторонніх осіб на території чи в приміщеннях шкіл. Відтепер чинне законодавство, зокрема, передбачає залучення підрозділів поліції охорони для проведення превентивних заходів на території та/або в приміщеннях таких закладів», – повідомили у Верховній Раді.

Що передбачає закон:

кожна школа має запровадити чіткі правила доступу та перебування на території, розроблені на основі типових правил МОН і МВС;

заклади освіти зобов’язані обгородити та чітко визначити межі території, а також обладнати будівлі тривожними кнопками для миттєвого виклику поліції;

визначено, кому заборонено відвідувати школу – людям у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння, з небезпечними предметами або тваринами (крім собак-поводирів);

посилено вимоги до працівників: заборонено працювати тим, хто має непогашену судимість, був засуджений за злочини проти статевої свободи, домашнє насильство, булінг чи невиконання обов’язків щодо виховання дітей.

Документ розробили народні депутати спільно з Міністерством внутрішніх справ, Національною поліцією та Міністерством освіти і науки. Реалізація закону допоможе зменшити ризики надзвичайних ситуацій, створити безпечне освітнє середовище для учнів і педагогів та зберегти матеріальну базу закладів освіти.