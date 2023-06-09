Сергія Борисюка звільнили після журналістського розслідування та заяви Бюро економічної безпеки

У п'ятницю, 9 червня, президент України Володимир Зеленський звільнив голову Гостомельської селищної військової адміністрації (СВА) Сергія Борисюка, якого журналісти Bihus.info звинуватили у причетності до розкрадання коштів на відбудову Гостомельської громади. Про це йдеться у відповідному розпорядженні президента.

«Звільнити Борисюка Сергія Львовича з посади начальника Гостомельської селищної військової адміністрації Бучанського району Київської області», – йдеться в документі від 8 червня.

На місце Борисюка Зеленський призначив Сергія Смаля. Під час воєнних дій на Київщині Сергій Смаль був заступником керівника оперативного штабу Ради оборони. «Він має великий керівний досвід, йому доводилося приймати швидкі та водночас виважені рішення. Цей досвід, безумовно, стане йому в нагоді на новій посаді», – заявив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

5 червня журналісти Bihus.Info опублікували розслідування під назвою «Дика відбудова». У ньому йшлося про те, що гроші за роботи з відновлення Гостомеля та громади перераховують на рахунки фейкових ФОПів та компаній. Так, наприклад, після спілкування розслідувачів із заступником Борисюка зі спеціалізованого держпорталу зникли всі дані про бюджетні проплати Гостомельської СВА.

До цього було з'ясовано, що роботи з відновлення громади виконують пенсіонерка з Миколаєва, священник-утікач з Рівненщини та житель тимчасово окупованого Донецька. У Гостомельській СВА пояснили це наслідками повномасштабного вторгнення, необхідністю швидких закупівель і тим, що перевірка підрядників не є їхнім обов'язком.

Після цього в Бюро економічної безпеки повідомили про викриття схеми привласнення бюджетних коштів працівниками Гостомельської СВА. Там зазначили, що посадовці Гостомельської СВА з 2022 по 2023 роки уклали низку договорів на проведення відновлюваних робіт у громаді. Пізніше з'ясувалося, що ці договори укладалися з підконтрольними суб'єктами господарської діяльності за завищеними цінами. Також було з'ясовано, що будівельні роботи були виконані не в повному обсязі, а деякі з них – силами комунальників. Також у БЕБ підтвердили, що кошти перераховували на рахунки фейкових підрядників та підрахували, що сума завданих державі збитків унаслідок таких дій становить понад 5 млн грн.

У Гостомельській селищній військовій адміністрації оприлюднену інформацію назвали замовною атакою.

Гостомель одним із перших прийняв на себе удар повномасштабного нападу Росії на Україну.