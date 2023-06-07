У Гостомельській адміністрації розслідування назвали замовною атакою

Бюро економічної безпеки викрило посадовців Гостомельської військової адміністрації на привласненні 5 млн грн, спрямованих на відбудову селища після російських обстрілів. Підрядники, які займалися відбудовою, надавали послуги за завищеними цінами та виконували їх не повністю. повідомили у прес-службі БЕБ у вівторок, 5 травня.

За даними правоохоронців, посадовці адміністрації Гостомеля уклали низку договорів на 2022-2023 роки, які передбачали проведення робіт з відновлення зруйнованої житлової інфраструктури. Натомість частину роботи підрядники не виконували, доручаючи це комунальникам, а за свої послуги отримували завищені суми, які переводили на рахунки фіктивних підприємств та переводили в готівку.

«Виявилось що договори укладались із підконтрольними суб’єктами господарської діяльності за завищеними цінами. Слідчі з’ясували, що фактичні будівельні роботи були виконані не в повному обсязі, а окремі роботи були взагалі здійснені силами комунальників. Про це свідчать акти виконаних робіт», – повідомили у прес-службі БЕБ.

За попередніми підрахунками, сума збитків, завданих місцевому бюджету та державі, становить понад 5 млн грн. Детективи обшукали Гостомельську СВА та вилучили документи, які свідчать про протиправну діяльність.

У Гостомельській адміністрації прокоментували ситуацію, заявивши, що на них тиснуть правоохоронні органи. Звинувачення щодо роздачі коштів підставним особам посадовці не підтвердили.

Того ж дня, 6 червня розслідувачі Bigus.Info оприлюднили інформацію про те, що відбудовою Гостомеля займається щонайменше три підставні особи, які нібито мають власні підприємства. Серед них опинилася пенсіонерка, яка живе у Дніпрі, бізнесмен, який проживає у тимчасово окупованому Донецьку та підтримує російську агресію, а також священник-втікач із Рівненщини.

Після розмови журналістів із заступником очільника СВА Віталієм Кучеруком, і державного порталу Гостомельської адміністрації зникла вся інформація про всі бюджетні проплати СВА. Голова військової адміністрації Гостомеля Сергій Борисюк, який відмовився говорити з журналістами, заявив, що розслідування та підозри щодо гостомельських посадовців є нібито замовною атакою з боку правоохоронців та ЗМІ.

Триває досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем). Фігурантам справи може загрожувати до 12 років позбавлення волі без права обіймати певні посади три роки та з конфіскацією майна.