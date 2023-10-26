Анджей Дуда ще визначається з вибором прем'єр-міністра

Президент Польщі Анджей Дуда розглядає двох кандидатів на посаду прем'єр-міністра за підсумками парламентських виборів. Про це він повідомив у зверненні після завершення консультацій із представниками партій, пише «Польське радіо».

За словами Дуди, на посаду глави польського уряду розглядають чинного прем'єра Матеуша Моравецького і лідера Громадянської коаліції Дональда Туска.

«Сьогодні у нас є, перш за все, два серйозні кандидати на посаду прем'єр-міністра, у нас є дві політичні групи, які претендують на парламентську більшість і мають кандидата на посаду прем'єр-міністра», – зазначив він.

Дуда назвав ситуацію, що склалася, новою в історії демократичної Польщі.

«Ніколи не було такої ситуації, щоб вибори виграла одна група, а інші групи, які також мають своїх представників у парламенті, заявляють, що саме вони матимуть більшість без партії-переможниці, і представляють свого кандидата на посаду прем'єр-міністра», – резюмував він.

Нагадаємо, 15 жовтня у Польщі відбулися парламентські вибори згідно з опрацьованими результатами, партія «Право і справедливість» набрала 35,38%, опозиційна «Громадянська платформа» – 30%, «Третій шлях» – 14%, «Нова лівиця» – 8,61%, «Конфедерація» – 7,16%.

Лідер польської опозиції Дональд Туск оголосив про перемогу на виборах, а Моравецький заявив про готовність сформувати уряд.

Офіційні результати виборів показують, що в новому Сеймі правляча дотепер партія «Право і Справедливість» матиме 194 місця, «Громадянська платформа» – 157, «Третій шлях» – 65, «Нова лівиця» – 26, а «Конфедерація» – 18. Можлива коаліція «Громадянської платформи», «Третього шляху» й «Нової лівиці» матиме 248 голосів, тобто більшість голосів у Сеймі.

24 жовтня три опозиційні польські партії, які пройшли до парламенту [«Громадянська платформ», «Третій шлях», «Нова лівиця»], заявили, що мають спільного кандидата на посаду прем'єр-міністра, і цим кандидатом є лідер «Громадянської платформи» Дональд Туск.